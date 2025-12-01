Peindre dans la marge : le fanzine entre geste artistique et contre-culture Bibliothèque Forney Paris

Peindre dans la marge : le fanzine entre geste artistique et contre-culture Bibliothèque Forney Paris mardi 16 décembre 2025.

Passée par l’édition underground et de prestigieux ateliers (Le Dernier Cri, École supérieure d’art et de design Marseille-Méditerranée…), Marie-Pierre Brunel est une artiste accomplie et une

touche-à-tout en matière de techniques (peinture, dessin, gravure,

sérigraphie…) et d’œuvres réalisées.

La

bibliothèque Forney, qui conserve une douzaine de ses fanzines, vous invite à

une rencontre en images pour découvrir son univers singulier.

Au

fil de la discussion avec Valérie Malnar seront abordées : sa formation,

les techniques qu’elle utilise, ses créations, ses inspirations, ses engagements, mais aussi le fanzine comme prolongement de la toile ou encore le fanzine face à l’art contemporain : inspiration, résistance ou récupération ?

–

Présentation

des intervenantes

Marie-Pierre

Brunel est diplômée de l’École supérieure d’art de Marseille-Méditerranée. Elle

développe un travail pictural au travers de différentes techniques (peinture, dessin, gravure, sérigraphie…). Ses pro­positions

plastiques sont des détournements d’images vers des destinations surprenantes

qui relatent l’aventure de l’Être humain aux prises avec son environnement.

Elle a animé des cours de gravures au 6b à Saint-Denis et fait partie de

l’atelier d’édition populaire l’Arapède.

https://mariepierrebrunel.com/

https://www.instagram.com/mariepierrebrunel_/

–

Valérie

Malnar est bibliothécaire. Après avoir travaillé à la bibliothèque Forney où

elle a œuvré à la création du fonds de graphzines, elle est aujourd’hui en

poste à la médiathèque James Baldwin (19e arrondissement). Elle est

une des membres actives du Fanzinarium.

https://www.fanzinarium.fr/

https://www.instagram.com/fanzinarium/

Une discussion en images entre Marie-Pierre Brunel et Valérie Malnar

Le mardi 16 décembre 2025

de 19h30 à 20h30

gratuit

Réservation sur le lien ci-dessous

Public adultes.

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

