Peindre dans la marge : le fanzine entre geste artistique et contre-culture Bibliothèque Forney Paris mardi 16 décembre 2025.
Passée par l’édition underground et de prestigieux ateliers (Le Dernier Cri, École supérieure d’art et de design Marseille-Méditerranée…), Marie-Pierre Brunel est une artiste accomplie et une
touche-à-tout en matière de techniques (peinture, dessin, gravure,
sérigraphie…) et d’œuvres réalisées.
La
bibliothèque Forney, qui conserve une douzaine de ses fanzines, vous invite à
une rencontre en images pour découvrir son univers singulier.
Au
fil de la discussion avec Valérie Malnar seront abordées : sa formation,
les techniques qu’elle utilise, ses créations, ses inspirations, ses engagements, mais aussi le fanzine comme prolongement de la toile ou encore le fanzine face à l’art contemporain : inspiration, résistance ou récupération ?
–
Présentation
des intervenantes
Marie-Pierre
Brunel est diplômée de l’École supérieure d’art de Marseille-Méditerranée. Elle
développe un travail pictural au travers de différentes techniques (peinture, dessin, gravure, sérigraphie…). Ses propositions
plastiques sont des détournements d’images vers des destinations surprenantes
qui relatent l’aventure de l’Être humain aux prises avec son environnement.
Elle a animé des cours de gravures au 6b à Saint-Denis et fait partie de
l’atelier d’édition populaire l’Arapède.
https://mariepierrebrunel.com/
https://www.instagram.com/mariepierrebrunel_/
–
Valérie
Malnar est bibliothécaire. Après avoir travaillé à la bibliothèque Forney où
elle a œuvré à la création du fonds de graphzines, elle est aujourd’hui en
poste à la médiathèque James Baldwin (19e arrondissement). Elle est
une des membres actives du Fanzinarium.
https://www.instagram.com/fanzinarium/
Une discussion en images entre Marie-Pierre Brunel et Valérie Malnar
Le mardi 16 décembre 2025
de 19h30 à 20h30
gratuit
Réservation sur le lien ci-dessous
Public adultes.
Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris
Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris
+33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/