Peindre en musique à Varennes – Varennes-en-Argonne 22 juin 2025 10:00

Meuse

Peindre en musique à Varennes Varennes-en-Argonne Meuse

Gratuit

Gratuit

Dimanche 2025-06-22 10:00:00

2025-06-22 18:00:00

2025-06-22

Rendez-vous pour une journée culturelle et festive placée sous le signe de la création, de la musique et de la convivialité. De 10h à 18h, Les artistes de l’association Les Amis des Arts de l’Argonne exposent leurs œuvres au cœur de Varennes. Une belle occasion de découvrir des talents locaux et de dialoguer avec les créateurs dans une ambiance chaleureuse.

Ne manquez pas le concert exceptionnel du chœur Cantabile de Reims, qui viendra enrichir l’après-midi d’une prestation musicale dans l’église de la commune. Un moment de grâce à vivre dans un cadre patrimonial remarquable à 16h.

Dès 10h, venez à la rencontre de Céline Claire, autrice jeunesse bien connue et participez à ses ateliers « création d’un cherche et trouve » le matin et fabrication de monstres l’après-midi.

Tout au long de la journée, de nombreuses animations viendront rythmer l’événement lectures, jeux, ateliers de peinture, concours de dessin et concours de logos ouverts à tous.

Pour les gourmands, une restauration ainsi qu’une buvette sont proposées tout au long de la journée.

Un évènement à ne pas manquer pour les amateurs d’art, les familles et les curieux en quête d’inspiration !Tout public

Varennes-en-Argonne 55270 Meuse Grand Est +33 6 58 80 21 30

English :

Rendezvous for a cultural and festive day of creativity, music and conviviality. From 10am to 6pm, artists from the association Les Amis des Arts de l?Argonne exhibit their work in the heart of Varennes. It’s a great opportunity to discover local talent and talk to the artists in a warm and friendly atmosphere.

Don?t miss the exceptional concert by the Cantabile choir from Reims, who will enhance the afternoon with a musical performance in the local church. A moment of grace to be experienced in a remarkable heritage setting at 4pm.

Starting at 10 a.m., come and meet Céline Claire, a well-known children’s author, and take part in her workshops « Creating a search and find » in the morning and « Making monsters » in the afternoon.

Throughout the day, the event will be punctuated by a variety of activities, including readings, games, painting workshops, a drawing competition and a logo contest open to all.

For those with a sweet tooth, food and refreshments will be available throughout the day.

A not-to-be-missed event for art lovers, families and the curious in search of inspiration!

German :

Treffpunkt für einen kulturellen und festlichen Tag im Zeichen der Kreativität, der Musik und der Geselligkeit. Von 10 bis 18 Uhr stellen die Künstler des Vereins Les Amis des Arts de l’Argonne ihre Werke im Herzen von Varennes aus. Eine gute Gelegenheit, lokale Talente zu entdecken und in einer herzlichen Atmosphäre mit den Schöpfern ins Gespräch zu kommen.

Verpassen Sie nicht das außergewöhnliche Konzert des Chors Cantabile aus Reims, der den Nachmittag mit einer musikalischen Darbietung in der Kirche der Gemeinde bereichern wird. Ein Moment der Gnade, den Sie in einem bemerkenswerten Kulturerbe um 16 Uhr erleben können.

Ab 10 Uhr können Sie die bekannte Jugendbuchautorin Céline Claire kennenlernen und an ihren Workshops « Erstellen eines Such- und Findebuchs » am Vormittag und « Monster basteln » am Nachmittag teilnehmen.

Den ganzen Tag über gibt es zahlreiche Veranstaltungen, die den Rhythmus der Veranstaltung bestimmen: Lesungen, Spiele, Malworkshops, Zeichen- und Logowettbewerbe, die allen offen stehen.

Für Feinschmecker werden den ganzen Tag über Speisen und Getränke angeboten.

Ein Muss für Kunstliebhaber, Familien und Neugierige auf der Suche nach Inspiration!

Italiano :

Unitevi a noi per una giornata culturale e festosa di creatività, musica e convivialità. Dalle 10 alle 18, gli artisti dell’associazione Les Amis des Arts de l’Argonne esporranno le loro opere nel cuore di Varennes. È un’ottima occasione per scoprire i talenti locali e parlare con gli artisti in un’atmosfera amichevole.

Non perdetevi l’eccezionale concerto del coro Cantabile di Reims, che arricchirà il pomeriggio con una performance musicale nella chiesa locale. Un momento di grazia da vivere in una straordinaria cornice patrimoniale alle 16.00.

A partire dalle 10.00, potrete incontrare Céline Claire, nota autrice di libri per bambini, e partecipare ai suoi laboratori sulla « creazione di un cerca e trova » al mattino e sulla creazione di mostri nel pomeriggio.

Durante tutta la giornata si svolgeranno numerose attività, tra cui letture, giochi, laboratori di pittura, un concorso di disegno e un concorso di logo aperto a tutti.

Per i più golosi, durante tutta la giornata saranno disponibili cibo e bevande.

Un evento da non perdere per gli amanti dell’arte, le famiglie e i curiosi in cerca di ispirazione!

Espanol :

Acompáñenos en una jornada cultural y festiva de creatividad, música y convivencia. De 10.00 a 18.00 horas, los artistas de la asociación Les Amis des Arts de l’Argonne expondrán sus obras en pleno centro de Varennes. Es una gran oportunidad para descubrir el talento local y hablar con los artistas en un ambiente agradable.

No se pierda el excepcional concierto del coro Cantabile de Reims, que amenizará la tarde con una actuación musical en la iglesia local. Un momento de gracia en un marco patrimonial excepcional a las 16:00 h.

A partir de las 10.00 h, venga a conocer a Céline Claire, conocida autora de libros infantiles, y participe en sus talleres de « creación de un busca y encuentra » por la mañana y de creación de monstruos por la tarde.

A lo largo de la jornada, se organizarán numerosas actividades: lecturas, juegos, talleres de pintura, un concurso de dibujo y un concurso de logotipos abierto a todos.

Para los más golosos, habrá comida y refrescos durante toda la jornada.

Una cita ineludible para los amantes del arte, las familias y los curiosos en busca de inspiración

