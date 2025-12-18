Peindre l’histoire Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-22 12:30 – 13:30

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne. Tarif : 12€ / 8€ / 4€ / 2,50€ Tout public

L’association Nantes-Histoire et des étudiants de l’Université de Nantes proposent l’étude de tableaux qui, à travers les siècles, nous donnent à voir des représentations de l’Histoire. Mais de quelle(s) histoire(s) s’agit-il ?Ce trimestre, La Ballade de Lénore d’Émile-Jean-Horace VERNET et Épisode de la bataille de Navarin d’Ambroise-Louis GARNERAY.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=1923860903550400300



Afficher la carte du lieu Musée d’arts de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire

