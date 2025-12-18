Peindre l’histoire Musée d’arts de Nantes Nantes

Peindre l'histoire Musée d'arts de Nantes

Peindre l’histoire Musée d’arts de Nantes Nantes jeudi 22 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-22 12:30 – 13:30
Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne. Tarif : 12€ / 8€ / 4€ / 2,50€ Tout public 

L’association Nantes-Histoire et des étudiants de l’Université de Nantes proposent l’étude de tableaux qui, à travers les siècles, nous donnent à voir des représentations de l’Histoire. Mais de quelle(s) histoire(s) s’agit-il ?Ce trimestre, La Ballade de Lénore d’Émile-Jean-Horace VERNET et Épisode de la bataille de Navarin d’Ambroise-Louis GARNERAY.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=1923860903550400300


Afficher la carte du lieu Musée d’arts de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire