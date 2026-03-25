Peindre l’histoire Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-02 12:30 – 13:30

Gratuit : non Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l’agenda en ligne Tout public

L’association Nantes-Histoire et quelques étudiants de l’Université de Nantes proposent l’étude de tableaux qui, à travers les siècles, nous donnent à voir des représentations de l’Histoire. Mais de quelle(s) histoire(s) s’agit-il ? Ce trimestre : Une Stigmatisée au Moyen-âge, Georges Moreau de Tours et La Suite de L’Enfant prodigue de James Tissot.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/reserver-une-activite-au-musee-d-arts-de-nantes/



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