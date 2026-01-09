Peindre l’Hiver Rue du puits Cormatin
Peindre l’Hiver Rue du puits Cormatin samedi 21 février 2026.
Peindre l’Hiver
Rue du puits Atelier d’art Patrick Ballériaud Cormatin Saône-et-Loire
Tarif : 155 – 155 – 155 EUR
Début : 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-22 17:30:00
2026-02-21
Comment donner une idée de froidure en gardant un espoir de jours meilleurs?
la composition, la couleur, la sous-couche, le rythme seront au service de cette idée.
Apportez votre repas. Apéritif et dessert offert
Le prix comprend tout le matériel de dessin et de peinture .
Rue du puits Atelier d’art Patrick Ballériaud Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 85 87 75 p.balleriaud@gmail.com
