Peindre l’Hiver Rue du puits Cormatin

Peindre l’Hiver

Rue du puits Atelier d’art Patrick Ballériaud Cormatin Saône-et-Loire

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-22 17:30:00

2026-02-21

Comment donner une idée de froidure en gardant un espoir de jours meilleurs?

la composition, la couleur, la sous-couche, le rythme seront au service de cette idée.

Apportez votre repas. Apéritif et dessert offert

Le prix comprend tout le matériel de dessin et de peinture .

Rue du puits Atelier d’art Patrick Ballériaud Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 85 87 75 p.balleriaud@gmail.com

