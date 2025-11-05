Peins-mi et peins-moi sont sur un tableau Grand Huit – Collectif Bonus Nantes

Peins-mi et peins-moi sont sur un tableau Grand Huit – Collectif Bonus Nantes mercredi 5 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-05 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public – Age maximum : 99

« Peins-mi et peins-moi sont sur un tableau » est une exposition collective initiée par Bérénice Nouvel, Axel Plantier et Pauline Rouet, tous•tes trois peintres et peintresses et résident•es aux ateliers Bonus.Leurs pratiques et réflexions respectives les ont conduit•es à s’intéresser à l’envers du châssis, à ce qui se passe derrière et autour de la peinture, interrogeant ainsi leur rapport singulier à ce médium.Axel adopte une approche traditionnelle de la peinture à l’huile, Bérénice explore les supports de ses œuvres, puis Pauline déplace la peinture dans des performances ou des films.Dans l’exposition, iels croisent leur démarches et élargissent leur champ de réflexion en invitant cinq peintre•sses, Talhùla Deray, Rémy Drouard, Elise Legal, Elsa Muller et Gongmo Zhou à les rejoindre ; avec des œuvres relevant du pictural par leur forme, leur médium ou encore leur sujet.

Grand Huit – Collectif Bonus Nantes 44200