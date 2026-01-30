PEINS TA BULLE ! Montpellier

PEINS TA BULLE !

Samedi 21 février Peins ta bulle !

By Glassip Atelier peinture sur bouteille

17h 19h à BIKUBE MONTPELLIER

Dans une ambiance chaleureuse, laisse parler ta créativité et rencontre de nouvelles personnes — aucun talent artistique requis !

Atelier peinture • Mini dégustation • 1 verre offert

Photos & vidéos incluses

Tarif 20 € personne

Sur réservation .

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Saturday, February 21 ? Paint your bubble!

By Glassip ? Bottle painting workshop

17h ? 7pm at BIKUBE MONTPELLIER

