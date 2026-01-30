PEINS TA BULLE ! Montpellier
PEINS TA BULLE ! Montpellier samedi 21 février 2026.
PEINS TA BULLE !
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Samedi 21 février Peins ta bulle !
By Glassip Atelier peinture sur bouteille
17h 19h à BIKUBE MONTPELLIER
Dans une ambiance chaleureuse, laisse parler ta créativité et rencontre de nouvelles personnes — aucun talent artistique requis !
Atelier peinture • Mini dégustation • 1 verre offert
Photos & vidéos incluses
Tarif 20 € personne
Sur réservation .
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
Saturday, February 21 ? Paint your bubble!
By Glassip ? Bottle painting workshop
17h ? 7pm at BIKUBE MONTPELLIER
