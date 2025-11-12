Peins ta figurine automnale Sedan

Peins ta figurine automnale

Médiathèque Georges-Delaw Corne de Soissons, 999 Rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan Ardennes

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

2025-11-12

Viens peindre ta figurine 3D et repars avec elle pour décorer ta maison aux couleurs de l’automne !Dès 8 ans. Sur inscription.

English :

Come and paint your 3D figurine and take it home with you to decorate your house in autumn colors! From age 8. Registration required.

German :

Komm und bemale deine 3D-Figur und nimm sie mit nach Hause, um dein Haus in den Farben des Herbstes zu dekorieren!Ab 8 Jahren. Nach Anmeldung.

Italiano :

Venite a dipingere la vostra statuetta 3D e portatela a casa per decorare la vostra casa con i colori dell’autunno! A partire dagli 8 anni. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Ven a pintar tu figura en 3D y llévatela a casa para decorarla con los colores del otoño. A partir de 8 años. Inscripción obligatoria.

