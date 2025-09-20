Peintres à porter Musée Picasso Antibes

Réservation obligatoire, au moins 48 heures à l’avance sur http://antibes.fr/musees/activites

Peintres à porter

Les étudiantes du lycée professionnel Les Coteaux, Cannes, présentent les vêtements réalisés dans le cadre de leurs diplômes, conçus d’après les œuvres de Pablo Picasso, Nicolas de Staël et Niki de Saint Phalle.

Le défilé aura lieu place du Barri, à côté du musée

Musée Picasso Place Mariéjol, 06600 Antibes, France Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492905428 https://www.antibes-juanlespins.com/culture/musee-picasso Picasso a séjourné à Antibes et installé son atelier dans le château – de septembre à novembre 1946, Il y a laissé de nombreux peintures et dessins. En décembre 1966, le château Grimaldi est devenu le musée Picasso.

