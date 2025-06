Peintres dans la cité Saint-Sever 4 juillet 2025 07:00

Concours de peinture en plein air pour mettre en valeur le patrimoine architectural et touristique de Saint-Sever. Œuvres exposées le soir, vote le dimanche et remise des prix.

Concours de peinture pour adultes et enfants

Durant 3 jours, des peintres se dispersent sur Saint-Sever, ou alentour pour peindre ou dessiner, en plein air, un paysage, un personnage, une nature morte. L’enjeu principal est de mettre en valeur le patrimoine architectural et touristique de Saint-Sever.

Vous pouvez les voir en train de travailler et même juger leur travail. Vote le dimanche en milieu d’après-midi, suivi de la remise des prix.

Prix de la ville de Saint-Sever Prix de l’Association Culturelle de Saint-Sever, etc… .

Saint-Sever

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 75 95 46 claude.treche@orange.fr

English : Peintres dans la cité

Outdoor painting competition to highlight the architectural and tourist heritage of Saint-Sever. Works exhibited in the evening, voting on Sunday and prize-giving ceremony.

German : Peintres dans la cité

Malwettbewerb unter freiem Himmel, um das architektonische und touristische Erbe von Saint-Sever hervorzuheben. ?Werke werden am Abend ausgestellt, Abstimmung am Sonntag und Preisverleihung.

Italiano :

Concorso di pittura all’aperto per valorizzare il patrimonio architettonico e turistico di Saint-Sever. Esposizione delle opere la sera, votazione la domenica e premiazione.

Espanol : Peintres dans la cité

Concurso de pintura al aire libre para poner de relieve el patrimonio arquitectónico y turístico de Saint-Sever. Obras expuestas por la tarde, votación el domingo y entrega de premios.

