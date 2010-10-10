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PEINTRES DANS LA RUE Bessan

PEINTRES DANS LA RUE Bessan vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Place de la mairie

Ville : 34550 Bessan

Département : Hérault

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif : 10 10 10

Bessan

PEINTRES DANS LA RUE

Place de la mairie Bessan Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Dans le cadre de sa traditionnelle exposition annuelle en juin, l’association Terres de Touroulle renouvelle son initiative des peintres dans la rue.
Tous les artistes peintres sont invités à y participer le vendredi 26 juin, en centre-ville et autour des lieux emblématiques du village.
Participation demandée de 10 euros avec une toile offerte et des prix à remporter.
Contact pour les inscriptions au 06 26 49 42 37.   .

Place de la mairie Bessan 34550 Hérault Occitanie +33 4 67 00 81 81  mairie@bessan.fr

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English :

As part of its traditional annual exhibition in June, the Terres de Touroulle association is renewing its Painters in the Street initiative.

L’événement PEINTRES DANS LA RUE Bessan a été mis à jour le 2026-05-09 par 34 ADT34

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