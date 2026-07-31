Informations pratiques

Mont-Saint-Vincent

Peintres et brocante au village

Rues, places et jardins du village Mont-Saint-Vincent Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 06:30:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Nouveauté la traditionnelle journée des artistes s’accompagne d’une brocante cette année.

– Accueil des exposants de la brocante à partir de 6h30 (1,50 €/ml)

– Accueil des peintres à partir de 7h30, inscription 10 €, thème libre

– Préinscriptions conseillées et informations auprsè d’Anne-Marie par télépone (en absence laisser un message) ou e-mail.

Pendant que les exposants présentent leurs trésors et négocient, les peintres réalisent une œuvre, ébauchée ou pas, dans la journée. Ils peuvent présenter et vendre d’autres réalisations à leur convenance.

– 11h-12h concert avec À l’autre bout de la table , jardin du Clos Ménil

– 14h-16h ateliers pour tous, dessin, gouache, acrylique, linogravure avec Mireille Kazmine, Alain Michaud et l’Atelier du coin

– 16h15 exposition, vote du public, tirage de la tombola

– 17h30 remise des prix et des lots

– 18h verre de l’amitié

Vous profiterez du village historique et pittoresque avec ses ruelles étroites, ses places, ses vieilles pierres, ses monuments riches de passé, sans oublier les magnifiques panoramas que le mont offre même certains jours jusqu’au mont Blanc.

Restauration rapide, buvette, tombola au cours de la journée. .

Rues, places et jardins du village Mont-Saint-Vincent 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 16 31 34 msv.amisdusite@gmail.com

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English : Peintres et brocante au village

L’événement Peintres et brocante au village Mont-Saint-Vincent a été mis à jour le 2026-07-31 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II