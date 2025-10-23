Peinture à l’éponge Bâtiment à gauche de la mairie Houlgate
Peinture à l’éponge Bâtiment à gauche de la mairie Houlgate jeudi 23 octobre 2025.
Peinture à l’éponge
Bâtiment à gauche de la mairie 10 boulevard des Belges Houlgate Calvados
Début : 2025-10-23 10:00:00
fin : 2025-10-23 12:00:00
2025-10-23
Avec l’aide de l’artiste-peintre Sophie Lecesne, votre enfant crée une peinture sur papier en utilisant la technique de l’éponge. De 7 à 12 ans. Inscription obligatoire.
Avec l’aide de l’artiste-peintre Sophie Lecesne, votre enfant crée une peinture sur papier en utilisant la technique de l’éponge.
De 7 à 12 ans.
Inscription obligatoire. .
Bâtiment à gauche de la mairie 10 boulevard des Belges Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 7 62 04 74 38 14arts14@gmail.com
English : Peinture à l’éponge
With the help of painter Sophie Lecesne, your child creates a painting on paper using the sponge technique. Ages 7 to 12. Registration required.
German : Peinture à l’éponge
Mit Hilfe der Kunstmalerin Sophie Lecesne kreiert Ihr Kind ein Gemälde auf Papier, indem es die Schwammtechnik anwendet. Von 7 bis 12 Jahren. Anmeldung erforderlich.
Italiano :
Con l’aiuto della pittrice Sophie Lecesne, il bambino creerà un dipinto su carta utilizzando la tecnica della spugna. Dai 7 ai 12 anni. Iscrizione obbligatoria.
Espanol :
Con la ayuda de la pintora Sophie Lecesne, su hijo creará un cuadro sobre papel utilizando la técnica de la esponja. De 7 a 12 años. Inscripción obligatoria.
L’événement Peinture à l’éponge Houlgate a été mis à jour le 2025-08-24 par OT Normandie Pays d’Auge