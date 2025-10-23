Peinture à l’éponge Bâtiment à gauche de la mairie Houlgate

Bâtiment à gauche de la mairie 10 boulevard des Belges Houlgate Calvados

Début : 2025-10-23 10:00:00

fin : 2025-10-23 12:00:00

2025-10-23

Avec l’aide de l’artiste-peintre Sophie Lecesne, votre enfant crée une peinture sur papier en utilisant la technique de l’éponge. De 7 à 12 ans. Inscription obligatoire.

Avec l’aide de l’artiste-peintre Sophie Lecesne, votre enfant crée une peinture sur papier en utilisant la technique de l’éponge.

De 7 à 12 ans.

Inscription obligatoire. .

Bâtiment à gauche de la mairie 10 boulevard des Belges Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 7 62 04 74 38 14arts14@gmail.com

English : Peinture à l’éponge

With the help of painter Sophie Lecesne, your child creates a painting on paper using the sponge technique. Ages 7 to 12. Registration required.

German : Peinture à l’éponge

Mit Hilfe der Kunstmalerin Sophie Lecesne kreiert Ihr Kind ein Gemälde auf Papier, indem es die Schwammtechnik anwendet. Von 7 bis 12 Jahren. Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Con l’aiuto della pittrice Sophie Lecesne, il bambino creerà un dipinto su carta utilizzando la tecnica della spugna. Dai 7 ai 12 anni. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Con la ayuda de la pintora Sophie Lecesne, su hijo creará un cuadro sobre papel utilizando la técnica de la esponja. De 7 a 12 años. Inscripción obligatoria.

