Peinture & Apéro dans les vignes Cave des Vignerons de Tursan Geaune
mardi 21 juillet 2026 · Cave des Vignerons de Tursan · Geaune
Informations pratiques
Geaune
Peinture & Apéro dans les vignes
Cave des Vignerons de Tursan 30 rue Saint-Jean Geaune Landes
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 12:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Rejoignez-nous à Geaune pour une matinée hors du temps. On pose le cerveau, on prend un pinceau, et on laisse l‘ambiance apéro faire le reste. Matériel fourni, jus de raisin et brioche inclus.
Réservation obligatoire, annulation gratuite jusqu’à 48h avant. Limité à 10 personnes.
Rejoignez-nous à Geaune pour une matinée hors du temps. On pose le cerveau, on prend un pinceau, et on laisse l‘ambiance apéro faire le reste. Matériel fourni, jus de raisin et brioche inclus.
Réservation obligatoire, annulation gratuite jusqu’à 48h avant. Limité à 10 personnes. .
Cave des Vignerons de Tursan 30 rue Saint-Jean Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 13 34 17
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English : Peinture & Apéro dans les vignes
Join us at %E0 Geaune for a morning that feels like a break from time. Put your mind at rest, pick up a paintbrush, and let the aperitif atmosphere do the rest. Supplies provided; grape juice and brioche included.
Reservations required; free cancellation up to 48 hours in advance. Limited to 10 people.
L’événement Peinture & Apéro dans les vignes Geaune a été mis à jour le 2026-07-15 par Landes Chalosse
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