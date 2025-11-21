Peinture & Apéro Pots Fleuris Bar La Concha Hagetmau
Peinture & Apéro Pots Fleuris
Bar La Concha 32 Rue Gambetta Hagetmau Landes
Viens peindre ton pot de fleurs autour d’un apéro à La Concha, à Hagetmau ! Verre de vin et planche à partager. Matériel et peinture fournis.
Bar La Concha 32 Rue Gambetta Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 13 34 17
English : Peinture & Apéro Pots Fleuris
Come and paint your flowerpot over an aperitif at La Concha in Hagetmau! Glass of wine and board to share. Materials and paint supplied.
German : Peinture & Apéro Pots Fleuris
Komm und bemale deinen Blumentopf bei einem Aperitif im La Concha in Hagetmau! Glas Wein und Brett zum Teilen. Material und Farbe werden gestellt.
Italiano :
Venite a dipingere il vostro vaso di fiori durante un aperitivo a La Concha di Hagetmau! Bicchiere di vino e tavola da condividere. Materiali e colori forniti.
Espanol : Peinture & Apéro Pots Fleuris
Ven a pintar tu maceta tomando un aperitivo en La Concha de Hagetmau Copa de vino y tabla para compartir. Materiales y pintura incluidos.
