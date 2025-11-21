Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Peinture & Apéro Pots Fleuris Bar La Concha Hagetmau vendredi 21 novembre 2025.

Bar La Concha 32 Rue Gambetta Hagetmau Landes

Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21

2025-11-21

Viens peindre ton pot de fleurs autour d’un apéro à La Concha, à Hagetmau ! Verre de vin et planche à partager. Matériel et peinture fournis.
Bar La Concha 32 Rue Gambetta Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 13 34 17 

English : Peinture & Apéro Pots Fleuris

Come and paint your flowerpot over an aperitif at La Concha in Hagetmau! Glass of wine and board to share. Materials and paint supplied.

German : Peinture & Apéro Pots Fleuris

Komm und bemale deinen Blumentopf bei einem Aperitif im La Concha in Hagetmau! Glas Wein und Brett zum Teilen. Material und Farbe werden gestellt.

Italiano :

Venite a dipingere il vostro vaso di fiori durante un aperitivo a La Concha di Hagetmau! Bicchiere di vino e tavola da condividere. Materiali e colori forniti.

Espanol : Peinture & Apéro Pots Fleuris

Ven a pintar tu maceta tomando un aperitivo en La Concha de Hagetmau Copa de vino y tabla para compartir. Materiales y pintura incluidos.

