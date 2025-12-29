Peinture au couteau Feuille Blanche Café Noir Paris

Peinture au couteau Feuille Blanche Café Noir Paris samedi 31 janvier 2026.

Viens découvrir la Peinture au couteau !

Envie de tester une technique artistique originale ? Rejoins-nous pour un atelier en personne où tu pourras explorer la peinture au couteau. C’est fun, créatif, et parfait pour laisser libre cours à ton imagination. Que tu sois débutant(e) ou déjà accro, tout le monde est le bienvenu pour partager un moment convivial et artistique.

Prends tes inspirations, on s’occupe du reste ! À très vite pour un max de couleurs et d’émotions.

Le samedi 31 janvier 2026
de 16h00 à 18h00
payant

Tarif Solo 30€, Duo 55€

Public adultes.

Feuille Blanche Café Noir 102 rue Truffaut  75017 Paris

Café Culturel


