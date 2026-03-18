PEINTURE AU HANGAR LA BEAUTÉ EN SURSIS Quai Sadi Carnot Paimbœuf

PEINTURE AU HANGAR LA BEAUTÉ EN SURSIS

Quai Sadi Carnot Le Hangar Paimbœuf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-15 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05 2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26

La beauté en sursis au HANGAR

Peintre, Sophie Piton approche dans ses œuvres le monde du vivant au plus près. Son esthétique met en lumière des joyaux de la nature l’animal saisi dans son environnement, aussi éblouissant qu’il est fragilisé par nos dérives.

Ses peintures nous invitent dans une même unité à observer le sensible et à considérer les menaces auxquelles notre monde les expose.

De l’abeille aux grands mammifères, ses toiles sont un hymne à la beauté, à la fragilité des espèces, à la biodiversité autant qu’une alerte à nos pratiques.



Le Hangar

Quai Sadi-Carnot

Entrée libre

Du 4 avril au 23 mai 2026

Semaine aux horaires d’ouverture de l’Office de tourisme

Week ends samedis et dimanches, 15h-18h .

Quai Sadi Carnot Le Hangar Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 50 50 mairie@paimboeuf.fr

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English :

L’événement PEINTURE AU HANGAR LA BEAUTÉ EN SURSIS Paimbœuf a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Saint Brevin