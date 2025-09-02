PEINTURE AVEC ELS Prémian

4 place amans Prémian Hérault

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Début : 2025-09-02

fin : 2026-05-26

2025-09-02

Explorez l’art du dessin et de la peinture avec Els Knockaert, portraitiste professionnelle. Techniques mixtes, sujets variés, et séances de modèle vivant tous les 15 jours.

Els Knockaert, portraitiste à Olargues, vous accueille chaque mardi de 14h à 17h pour un atelier de dessin et peinture. Dans une ambiance conviviale, vous découvrirez des techniques variées et aborderez des sujets allant du portrait à la création libre. Tous les 15 jours, une séance de modèle vivant permet d’explorer l’anatomie humaine. Apportez votre matériel. .

4 place amans Prémian 34390 Hérault Occitanie +33 6 17 45 47 05

English :

Explore the art of drawing and painting with Els Knockaert, professional portrait painter. Mixed techniques, various subjects, and live model sessions every 15 days.

German :

Entdecken Sie die Kunst des Zeichnens und Malens mit Els Knockaert, einer professionellen Porträtmalerin. Mischtechniken, verschiedene Themen und alle zwei Wochen eine Sitzung mit lebenden Modellen.

Italiano :

Esplorate l’arte del disegno e della pittura con Els Knockaert, ritrattista professionista. Tecniche miste, soggetti vari e sessioni con modelli dal vivo ogni quindici giorni.

Espanol :

Explore el arte del dibujo y la pintura con la retratista profesional Els Knockaert. Técnicas mixtas, temas variados y sesiones con modelos en directo cada quince días.

