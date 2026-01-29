Peinture avec un fer à repasser A l’Abordage – Le Café des Enfants Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-14 15:00 – 16:30

Gratuit : non sur inscription En famille

Fabienne et Florence vous initient à la peinture encaustique pour repartir avec votre petite création. En famille, on vient découvrir cette nouvelle technique pour passer un bon moment créatif.

A l’Abordage – Le Café des Enfants Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 48 71 46 http://www.alabordage-le-cafe-des-enfants.fr/actu.html a.labordage@free.fr



