Peinture avec un fer à repasser A l’Abordage – Le Café des Enfants Nantes samedi 14 février 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-02-14 15:00 – 16:30
Gratuit : non sur inscription En famille
Fabienne et Florence vous initient à la peinture encaustique pour repartir avec votre petite création. En famille, on vient découvrir cette nouvelle technique pour passer un bon moment créatif.
A l’Abordage – Le Café des Enfants Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 48 71 46 http://www.alabordage-le-cafe-des-enfants.fr/actu.html a.labordage@free.fr
