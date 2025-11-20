Peinture Béatrice Bossard Mairie Blainville-sur-Mer

Peinture Béatrice Bossard

Mairie 1 Rue de l’Église Blainville-sur-Mer Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-20

fin : 2025-12-21

2025-11-20

Exposition de peintures par Béatrice Bossard à la mairie de Blainville-sur-Mer.

Lundi au jeudi 9h-12h.

Vendredi 9h-12h et 14h-16h.

Permanence le week-end en après-midi. .

Mairie 1 Rue de l’Église Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 2 33 47 11 44 mairie.blainvillesurmer@wanadoo.fr

