Peinture Béatrice Bossard Mairie Blainville-sur-Mer jeudi 20 novembre 2025.
Mairie 1 Rue de l’Église Blainville-sur-Mer Manche
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-20
fin : 2025-12-21
2025-11-20
Exposition de peintures par Béatrice Bossard à la mairie de Blainville-sur-Mer.
Lundi au jeudi 9h-12h.
Vendredi 9h-12h et 14h-16h.
Permanence le week-end en après-midi. .
Mairie 1 Rue de l’Église Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 2 33 47 11 44 mairie.blainvillesurmer@wanadoo.fr
