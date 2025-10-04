Peinture de figurines Médiathèque Pontcharra Pontcharra

Peinture de figurines Samedi 4 octobre, 10h30, 13h30, 15h30 Médiathèque Pontcharra Isère

A partir de 8 ans, limité à 5 places.

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Fin : 2025-10-04T15:30:00 – 2025-10-04T16:30:00

Vous aimez l’art et les loisirs créatifs ? Vous êtes fans d’univers fantastiques ? Vous êtes convaincus d’avoir 2 mains gauches ? Découvrez la peinture de figurines ! Cette activité permet de développer votre créativité et votre imaginaire, tout en partageant un moment de détente. Que vous soyez un débutant curieux ou un artiste chevronné, les figurines à peindre offrent une infinie possibilité de création artistique et ludique ! Venez essayer !

Médiathèque Pontcharra 221 avenue de savoie 38530 Pontcharra 38530 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 97 79 67 https://bibliotheques.le-gresivaudan.fr/ https://www.facebook.com/MediatJeanPellerin/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque-pontcharra@le-gresivaudan.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 76 97 79 67 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/MediatJeanPellerin/ »}] Médiathèque intercommunale, membre du réseau des médiathèques du Grésivaudan (36 bibliothèques !). Prêts de livres, docs, DVD, CD, et jeux vidéo (depuis 2024). Nombreuses animations tout au long de l’année : racontines pour les tout-petits, spectacles jeunesse et adulte, projections de films, ateliers numériques, découverte impression 3D, conférence sur l’IA, soirée jeux vidéo… il se passe toujours quelque chose à la médiathèque ! Parking.

