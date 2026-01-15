PEINTURE DE TERRE Fontès

PEINTURE DE TERRE

1 Rue de l’Hôpital Fontès Hérault

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Un atelier pour découvrir la peinture à l’argile, en famille ou bien pour soi !

Pour ces vacances scolaires, Roul’Contact vous propose un atelier pour découvrir la peinture à l’argile, en famille ou bien pour soi!

Ouvert à tous, gratuit. .

1 Rue de l’Hôpital Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 57 38 16 roulcontact@terre-contact.com

English :

A workshop to discover clay painting, for the whole family or just for yourself!

