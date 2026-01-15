PEINTURE DE TERRE Fontès
PEINTURE DE TERRE Fontès mercredi 18 février 2026.
PEINTURE DE TERRE
1 Rue de l’Hôpital Fontès Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Un atelier pour découvrir la peinture à l’argile, en famille ou bien pour soi !
Pour ces vacances scolaires, Roul’Contact vous propose un atelier pour découvrir la peinture à l’argile, en famille ou bien pour soi!
Ouvert à tous, gratuit. .
1 Rue de l’Hôpital Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 57 38 16 roulcontact@terre-contact.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A workshop to discover clay painting, for the whole family or just for yourself!
L’événement PEINTURE DE TERRE Fontès a été mis à jour le 2026-01-12 par 34 OT DU CLERMONTAIS