Peinture en direct avec l’Académie argentolienne Maison Impressionniste – Argenteuil Argenteuil

Peinture en direct avec l’Académie argentolienne Samedi 20 septembre, 14h00 Maison Impressionniste – Argenteuil Val-d’Oise

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Venez à la rencontre de passionnés de la peinture pour une démonstration de peinture en direct à la Maison Impressionniste !

Maison Impressionniste – Argenteuil 21 Boulevard Karl-Marx 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France

Démonstration de peinture

Ville d’Argenteuil