Peinture et danse Fragments d’Elles Auditorium des Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay vendredi 20 mars 2026.
Auditorium des Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
-18 ans, élèves des Ateliers des Arts, apprentis et étudiants.
Début : 2026-03-20 20:00:00
fin : 2026-03-20
2026-03-20
Quand la danse rencontre la peinture, cela donne naissance à un monde poétique et vibrant, où chaque geste trace une émotion, chaque trait de peinture pulse au rythme du corps.
Auditorium des Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35 ateliersdesarts@lepuyenvelay.fr
English :
When dance meets painting, the result is a vibrant, poetic world, where every gesture traces an emotion, every stroke of paint pulses to the rhythm of the body.
