Peinture et lecture au Musée Henri-Martin Cahors

Peinture et lecture au Musée Henri-Martin

792 rue Emile Zola Cahors Lot

Tarif : 2 – 2 – EUR

Début : 2025-11-28 18:30:00

fin : 2025-11-28 19:30:00

2025-11-28

Des médiateurs du musée et de la Médiathèque du Grand Cahors ont sélectionné des extraits littéraires pour vous.

Ils les interpréteront devant les tableaux, associant ainsi art et littérature pour éveiller votre imagination

792 rue Emile Zola Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 88 musee@mairie-cahors.fr

English :

Mediators from the museum and the Médiathèque du Grand Cahors have selected literary extracts for you.

They will interpret them in front of the paintings, combining art and literature to awaken your imagination

German :

Vermittler des Museums und der Mediathek von Grand Cahors haben literarische Auszüge für Sie ausgewählt.

Sie werden sie vor den Gemälden interpretieren und so Kunst und Literatur miteinander verbinden, um Ihre Fantasie anzuregen

Italiano :

I mediatori del museo e della Médiathèque du Grand Cahors hanno selezionato per voi degli estratti letterari.

Li reciteranno davanti ai dipinti, combinando arte e letteratura per risvegliare la vostra immaginazione

Espanol :

Mediadores del museo y de la Médiathèque du Grand Cahors han seleccionado extractos literarios para usted.

Los interpretarán delante de los cuadros, combinando arte y literatura para despertar su imaginación

