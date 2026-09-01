Peinture et musique à Curtil-sous-Buffières Village et Eglise Saint Genès Curtil-sous-Buffières

Informations pratiques

Curtil-sous-Buffières

Peinture et musique à Curtil-sous-Buffières

Village et Eglise Saint Genès Rue du Bourg Curtil-sous-Buffières Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:30:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Double événement artistique à Curtil-sous-Buffières.

Curtil Fêtes et Loisirs vous convie à sa 1ère journée des peintres en plein air et à un concert de piano à quatre mains à l’église Saint-Genès.

La journée des peintres débutera à 9h30 dans le village. Les artistes présents choisiront un bâtiment, un point de vue ou un petit détail du village pour réaliser des œuvres originales qui seront présentées en fin d’après-midi à la mairie.

Cette journée est ouverte aux peintres d’ici ou d’ailleurs, de tous niveaux, de tous âges et de toutes techniques.

L’église Saint-Genès accueillera à 16h un récital de piano à quatre mains donné par Pascale Poulard de Curtil-sous-Buffières et Morton Potash de Buffières.

Au programme, Bach, Dvorak, Rachmaninoff et Ravel.

En ces journées européennes du patrimoine, profitez-en pour découvrir cette église du XIIe siècle.

Les peintres, les musiciens et le public se retrouveront à 17h30 dans la cour de la mairie autour d’un verre pour la remise des prix de la 1ère journée des peintres. .

Village et Eglise Saint Genès Rue du Bourg Curtil-sous-Buffières 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté curtil.fl@gmail.com

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English : Peinture et musique à Curtil-sous-Buffières

L’événement Peinture et musique à Curtil-sous-Buffières Curtil-sous-Buffières a été mis à jour le 2026-08-24 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)