[Peinture et sculpture] Cyprien Desrez et Bérénice Nouvel Résidences d’artistes 2026 CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Pontmain

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 8 bis, Rue de la Grange Pontmain Mayenne

Chaque année, le centre d’art accueille deux artistes en résidence qui créent de nouvelles oeuvres présentées dans l’exposition de printemps.

Cuprien Desrez

Auto-stop, voyages virtuels sur internet, voyages gastronomiques, voyages littéraires… au coeur de la pratique de Cyprien Desrez le déplacement. Observer, attendre, rencontrer, raconter ses joyeuses installations en papier mâché s’inspirent de ses voyages. Accueilli au centre d’art à l’automne 2022 lors de l’exposition collective Vous êtes ici, l’artiste revient avec une installation monumentale consacrée à la route des estuaires, l’autoroute A84.

Bérénice Nouvel

La pratique artistique de Bérénice Nouvel s’inscrit dans un jeu subtil d’illusions visuelles, déstabilisant volontairement la perception des spectateur·rices. […] elle explore les relations entre le faux et le réel, entre l’objet et l’image. À travers des trompe-l’oeil, Bérénice Nouvel s’appuie sur des motifs fictifs qui convoquent des univers variés allant de l’artisanat à la culture populaire en passant par le décor de théâtre.*

//DÉCOUVRIR L’EXPOSITION//

15 mars > 03 mai

Mercredi > vendredi 14h30 > 17h00

Dimanche 14h30 > 17h30

Entrée libre · Gratuit

Apéro-rencontre

Jeudi 5 mars · 18h30

Un moment convivial pour jeter un coup d’œil à un atelier d’artiste en pleine création.

Entrée libre · Gratuit

Vernissage

Vendredi 13 mars · 18h30

En présence des artistes

Entrée libre · Gratuit

LES visites guidées

Les dimanches 22 mars et 12 avril · 15h30

Durée 45min · Gratuit

Atelier à partager · Trompe l’œil

Dimanche 22 mars · 10h > 12h

Comme les deux artistes, réalisez vous aussi un trompe l’œil en volume d’un objet du quotidien, le décalage de volume le rendant instantanément humoristique.

Tout public (à partir de 4 ans) Enfants accompagnés uniquement

Réservation obligatoire places limitées

* Texte d’Émilie d’Ornano .

English :

Each year, the art center welcomes two artists in residence to create new works for the spring exhibition.

German :

Jedes Jahr beherbergt das Kunstzentrum zwei Künstler in Residenz, die neue Werke schaffen, die in der Frühjahrsausstellung präsentiert werden.

Italiano :

Ogni anno, il centro d’arte accoglie due artisti in residenza, che creano nuove opere per la mostra di primavera.

Espanol :

Cada año, el centro de arte acoge a dos artistas en residencia, que crean nuevas obras para la exposición de primavera.

