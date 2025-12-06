PEINTURE MAGIQUE AUTOMNALE Montpellier
PEINTURE MAGIQUE AUTOMNALE Montpellier mercredi 10 décembre 2025.
PEINTURE MAGIQUE AUTOMNALE
Rue de la Mogère Montpellier Hérault
Mercredi 10 décembre de 10h à 12h
Création d'œuvres d'art à partir de l'empreinte de feuilles mortes. Objectif Comprendre le cycle annuel de l'arbre et la chute des feuilles. À partir de 4 ans
Création d’œuvres d’art à partir de l’empreinte de feuilles mortes.
Objectif Comprendre le cycle annuel de l’arbre et la chute des feuilles. À partir de 4 ans
sur réservation .
Rue de la Mogère Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 52 86 97 77
English :
Wednesday, December 10, 10 a.m. to 12 p.m
Create works of art from the imprint of fallen leaves. Objective: Understand the annual cycle of trees and leaf fall. Ages 4 and up
