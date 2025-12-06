PEINTURE MAGIQUE AUTOMNALE

Rue de la Mogère Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Mercredi 10 décembre de 10h à 12h

Création d’œuvres d’art à partir de l’empreinte de feuilles mortes. Objectif Comprendre le cycle annuel de l’arbre et la chute des feuilles. À partir de 4 ans

Mercredi 10 décembre de 10h à 12h

Création d’œuvres d’art à partir de l’empreinte de feuilles mortes.

Objectif Comprendre le cycle annuel de l’arbre et la chute des feuilles. À partir de 4 ans

sur réservation .

Rue de la Mogère Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 52 86 97 77

English :

Wednesday, December 10, 10 a.m. to 12 p.m

Create works of art from the imprint of fallen leaves. Objective: Understand the annual cycle of trees and leaf fall. Ages 4 and up

L’événement PEINTURE MAGIQUE AUTOMNALE Montpellier a été mis à jour le 2025-12-04 par 34 OT MONTPELLIER