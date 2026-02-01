PEINTURE NATURELLE À LA RÉCRÉ À SILLON !

Marvejols Lozère

18 février 2026

fin : 2026-02-18

Mercredi 18 février, lors de la Récré À Sillon, la créativité des enfants (de 3 à 12 ans) sera encouragée et démultipliée grâce à l’atelier peintures naturelles proposé et animé par Amandine, animatrice Nature et Zéro Déchet…

Venez fabriquer en famille vos propres peintures à base de végétaux et minéraux ! Les enfants pourront créer sur place des oeuvres non seulement inoubliables, mais aussi, et surtout, respectueuses de l’environnement !! Et, en prime, vous repartirez avec les trucs et astuces nécessaires pour reproduire cette technique à la maison, sans limite !

L’atelier sera à prix libre, comme toujours dans le cadre de notre café parents-enfants, mais nous vous demandons de vous inscrire au préalable en envoyant un petit message au 06.63.94.60.87 afin que l’animation soit la plus adaptée possible au groupe d’enfants qui y prendra part. Notez également que les enfants de moins de 8 ans devront impérativement être accompagné.e.s d’un.e adulte accompagnant.e pendant l’activité.

Vous trouverez, comme chaque mois lors de la Récré A Sillon, en passant ce matin-là les portes du café un lieu d’accueil, d’expérience, de créativité pour les enfants, dès leur plus jeune âge, dans un rapport de confiance, de respect, de liberté, de citoyenneté, de non-violence, d’ouverture au monde et à la culture, en compagnie des bénévoles du Sillon Lauzé et des familles.

Deux espaces distincts y sont mis en place

– un espace ludique et créatif à disposition des enfants…

– un espace salon cosy pour les adultes où rencontrer d’autres parents pour échanger, papoter, créer, se poser, autour de boissons chaudes ou froides…

Ce moment s’adresse donc aux enfants, accompagnés d’un adulte (il ne s’agit pas d’une garderie !), mais aussi aux femmes enceintes, aux papas et aux mamans, solo ou à plusieurs, aux grands-mères et grands-pères, à celles et ceux qui souhaitent rencontrer d’autres parents, pour échanger, papoter, créer, se poser, avec ou sans les enfants etc. .

Pont Pessil Marvejols 48100 Lozère Occitanie contact@sillonLZ.fr

