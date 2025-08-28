Peinture préhistorique comme à Lascaux Compreignac
Salle Nausicaa au centre d’hébergement Compreignac Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-08-28
fin : 2025-08-28
2025-08-28
Marchez sur les pas des hommes préhistoriques en réalisant vos propres créations avec des couleurs d’origine minérale, végétale et des outils. Improvisation totale ou dessins avec modèles, laissez-vous tenter par ce moment apaisant et rigolo, seul.e ou en famille. .
Salle Nausicaa au centre d'hébergement Compreignac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
