Peinture préhistorique comme à Lascaux Compreignac

Peinture préhistorique comme à Lascaux Compreignac jeudi 28 août 2025.

Peinture préhistorique comme à Lascaux

Salle Nausicaa au centre d’hébergement Compreignac Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-28

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-08-28

Marchez sur les pas des hommes préhistoriques en réalisant vos propres créations avec des couleurs d’origine minérale, végétale et des outils. Improvisation totale ou dessins avec modèles, laissez-vous tenter par ce moment apaisant et rigolo, seul.e ou en famille. .

Salle Nausicaa au centre d’hébergement Compreignac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 20 19 71

English : Peinture préhistorique comme à Lascaux

German : Peinture préhistorique comme à Lascaux

Italiano :

Espanol : Peinture préhistorique comme à Lascaux

L’événement Peinture préhistorique comme à Lascaux Compreignac a été mis à jour le 2025-08-23 par SPL Terres de Limousin