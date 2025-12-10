Peinture Préhistorique comme à Lascaux maison de la nature Limoges

Peinture Préhistorique comme à Lascaux

maison de la nature 10 Allée de la Biodiversité Limoges Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

.

maison de la nature 10 Allée de la Biodiversité Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 92 95 10 59 planim-nature@fdc87.com

English : Peinture Préhistorique comme à Lascaux

L’événement Peinture Préhistorique comme à Lascaux Limoges a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Limoges Métropole