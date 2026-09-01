Peinture Salle d’activité St Martin Saint-Martin-en-Bresse
jeudi 24 septembre 2026 · Salle d'activité St Martin · Saint-Martin-en-Bresse
Informations pratiques
Saint-Martin-en-Bresse
Peinture
Salle d’activité St Martin 7 Route de Saint-Maurice Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 09:00:00
fin : 2026-09-24 11:00:00
Date(s) :
2026-09-24
Inscription auprès de Sophie Menand. .
Salle d’activité St Martin 7 Route de Saint-Maurice Saint-Martin-en-Bresse 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 98 13 34
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English : Peinture
L’événement Peinture Saint-Martin-en-Bresse a été mis à jour le 2026-09-03 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III