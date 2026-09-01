Peinture Salle d’activité St Martin Saint-Martin-en-Bresse

Informations pratiques

Saint-Martin-en-Bresse

Peinture

Salle d’activité St Martin 7 Route de Saint-Maurice Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 09:00:00

fin : 2026-09-24 11:00:00

Date(s) :

2026-09-24

Inscription auprès de Sophie Menand. .

Salle d’activité St Martin 7 Route de Saint-Maurice Saint-Martin-en-Bresse 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 98 13 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Peinture

L’événement Peinture Saint-Martin-en-Bresse a été mis à jour le 2026-09-03 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III