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AGENDA · Saint-Martin-en-Bresse

Peinture Salle d’activité St Martin Saint-Martin-en-Bresse

jeudi 24 septembre 2026 · Salle d'activité St Martin · Saint-Martin-en-Bresse

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Salle d'activité St Martin
Adresse
7 Route de Saint-Maurice
Ville
71620 Saint-Martin-en-Bresse
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Saint-Martin-en-Bresse

Peinture

Salle d’activité St Martin 7 Route de Saint-Maurice Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 09:00:00
fin : 2026-09-24 11:00:00

Date(s) :
2026-09-24

Inscription auprès de Sophie Menand.   .

Salle d’activité St Martin 7 Route de Saint-Maurice Saint-Martin-en-Bresse 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 98 13 34 

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English : Peinture

L’événement Peinture Saint-Martin-en-Bresse a été mis à jour le 2026-09-03 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III