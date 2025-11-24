Peinture Sculpture Photographie Auray

Peinture Sculpture Photographie

Place de la Pompe Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-24 10:30:00

fin : 2025-12-06 18:30:00

Date(s) :

2025-11-24

Exposition

L’association APA Artistes du Pays d’Auray présente une exposition artistique au Petit théâtre

C’est une troupe de 20 artistes (peintres, sculpteurs, photographes, plasticiens) qui ont répondu présents pour cet événement avec une liberté dans le choix de ce qu’ils présentent. .

Place de la Pompe Auray 56400 Morbihan Bretagne

