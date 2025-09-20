Peinture sur bouteilles de verre à Maison La Mauny avec Tatanka Habitation La Mauny Rivière-Pilote

Peinture sur bouteilles de verre à Maison La Mauny avec Tatanka Habitation La Mauny Rivière-Pilote samedi 20 septembre 2025.

Peinture sur bouteilles de verre à Maison La Mauny avec Tatanka 20 et 21 septembre Habitation La Mauny

5€ par personne – lien d’inscription sur bizouk – Activité à partir de 6 ans (les enfants en bas âge doivent être accompagnés d’un adulte).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T21:00:00 – 2025-09-21T22:00:00

L’artisan Tatanka à la distillerie Maison La Mauny vous partage son histoire et son savoir-faire de la peinture sur les bouteilles de verres dans son atelier. Ce lieu coloré, qui aurait abrité un ancien « débit la régie » (ancienne épicerie locale) du quartier_,_ vous accueille par petits groupes où vous prendrez le temps de peindre votre propre bouteille ! A vos pinceaux !

Habitation La Mauny D8, Habitation La Mauny Rivière-Pilote 97211 Martinique 0596 62 18 79 https://www.maisonlamauny.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.bizouk.com/events/details/peinture-sur-bouteilles-de-verre-a-maiso/108196 »}] Présence de parking

L’artisan Tatanka à la distillerie Maison La Mauny vous partage son histoire et son savoir-faire de la peinture sur les bouteilles de verres dans son atelier. Ce lieu coloré, qui aurait abrité un la…

Maison La Mauny