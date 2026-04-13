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Peinture sur céramique, Créativ’Conscience, Martignargues

Peinture sur céramique, Créativ’Conscience, Martignargues

Peinture sur céramique, Créativ’Conscience, Martignargues dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Créativ'Conscience

Adresse : 90 impasse des Chênes, 30360 Martignargues

Ville : 30360 Martignargues

Département : Gard

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif : 25 €

Peinture sur céramique Dimanche 19 avril, 14h30 Créativ’Conscience Gard

25 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-19T14:30:00+02:00 – 2026-04-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-19T14:30:00+02:00 – 2026-04-19T16:30:00+02:00

Créativ’Conscience 90 impasse des Chênes, 30360 Martignargues Martignargues 30360 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 18 56 68 40 »}]
Pour adultes et enfants. Atelier Création