Peinture sur céramique, Créativ’Conscience, Martignargues
Peinture sur céramique, Créativ’Conscience, Martignargues dimanche 19 avril 2026.
Peinture sur céramique Dimanche 19 avril, 14h30 Créativ’Conscience Gard
25 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-19T14:30:00+02:00 – 2026-04-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-19T14:30:00+02:00 – 2026-04-19T16:30:00+02:00
Créativ’Conscience 90 impasse des Chênes, 30360 Martignargues Martignargues 30360 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 18 56 68 40 »}]
Pour adultes et enfants. Atelier Création