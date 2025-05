Peinture sur céramique – Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer, 11 juin 2025 14:30, Dives-sur-Mer.

Calvados

Peinture sur céramique Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados

Début : 2025-06-11 14:30:00

fin : 2025-06-11 16:00:00

2025-06-11

Réalisez votre décoration de céramique en libérant votre sens créatif. Explosion de couleurs garantie !

Dès 18 ans. Matériel fourni.

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 58 23 00 00

English : Peinture sur céramique

Unleash your creativity to create your own ceramic decoration. An explosion of color guaranteed!

From age 18.

German : Peinture sur céramique

Gestalten Sie Ihre Keramikdekoration und entfesseln Sie dabei Ihren kreativen Sinn. Eine Explosion der Farben ist garantiert!

Ab 18 Jahren. Material wird bereitgestellt.

Italiano :

Liberate il vostro lato creativo e create la vostra decorazione in ceramica. Un’esplosione di colori garantita!

Maggiori di 18 anni. Materiali forniti.

Espanol :

Da rienda suelta a tu lado creativo y crea tu propia decoración de cerámica. ¡Una explosión de color garantizada!

Mayores de 18 años. Materiales suministrados.

