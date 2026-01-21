Peinture sur céramique Hobbies et compagnie Royan

Peinture sur céramique

Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan Charente-Maritime

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-11 2026-02-14 2026-02-18 2026-02-21 2026-02-25

Choisissez votre pièce en arrivant !

Nous vous accompagnerons pas à pas dans le choix des couleurs, les techniques, les motifs…

.

Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 54 69 07 contact@hobbiesetcompagnie.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Choose your piece when you arrive!

We’ll take you step by step through the choice of colors, techniques, patterns…

L’événement Peinture sur céramique Royan a été mis à jour le 2026-01-19 par Mairie de Royan