Peinture sur céramique Hobbies et compagnie Royan
Peinture sur céramique Hobbies et compagnie Royan samedi 7 février 2026.
Peinture sur céramique
Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan Charente-Maritime
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-07 2026-02-11 2026-02-14 2026-02-18 2026-02-21 2026-02-25
Choisissez votre pièce en arrivant !
Nous vous accompagnerons pas à pas dans le choix des couleurs, les techniques, les motifs…
.
Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 54 69 07 contact@hobbiesetcompagnie.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Choose your piece when you arrive!
We’ll take you step by step through the choice of colors, techniques, patterns…
L’événement Peinture sur céramique Royan a été mis à jour le 2026-01-19 par Mairie de Royan