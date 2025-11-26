Peinture sur céramique (spécial fêtes) Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer
Peinture sur céramique (spécial fêtes) Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer mercredi 26 novembre 2025.
Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Début : 2025-11-26 14:30:00
fin : 2025-11-26 16:30:00
2025-11-26
Réalisez votre décoration de céramique en libérant votre sens créatif. Explosion de couleurs garantie !
Dès 10 ans. Matériel fourni. .
Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 58 23 00 00
English : Peinture sur céramique (spécial fêtes)
Unleash your creativity to create your own ceramic decoration. An explosion of color guaranteed!
German : Peinture sur céramique (spécial fêtes)
Gestalten Sie Ihre Keramikdekoration und entfesseln Sie dabei Ihren kreativen Sinn. Farbexplosion garantiert!
Italiano :
Liberate la vostra creatività per creare la vostra decorazione in ceramica. Un’esplosione di colori garantita!
Espanol :
Da rienda suelta a tu creatividad para crear tu propia decoración de cerámica. ¡Una explosión de color garantizada!
