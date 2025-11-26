Peinture sur céramique (spécial fêtes) Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados

Début : 2025-11-26 14:30:00

fin : 2025-11-26 16:30:00

2025-11-26

Réalisez votre décoration de céramique en libérant votre sens créatif. Explosion de couleurs garantie !

Dès 10 ans. Matériel fourni. .

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 58 23 00 00

English : Peinture sur céramique (spécial fêtes)

Unleash your creativity to create your own ceramic decoration. An explosion of color guaranteed!

German : Peinture sur céramique (spécial fêtes)

Gestalten Sie Ihre Keramikdekoration und entfesseln Sie dabei Ihren kreativen Sinn. Farbexplosion garantiert!

Italiano :

Liberate la vostra creatività per creare la vostra decorazione in ceramica. Un’esplosione di colori garantita!

Espanol :

Da rienda suelta a tu creatividad para crear tu propia decoración de cerámica. ¡Una explosión de color garantizada!

