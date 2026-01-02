Peinture sur figurine Maison Citoyenne Sainte-Pazanne

Peinture sur figurine

Un atelier dédié à la création de votre figurine de jeu de rôle. Venez-vous initier ou perfectionner votre art ! Matériel à disposition et personnes estimées et estimables pour vous accompagner ! Rendez-vous à la maison citoyenne de Sainte-Pazanne

Les sessions peinture seront l’occasion de découvrir la peinture sur figurine, avec l’ensemble du matériel mis à votre disposition.

Pratique

sur place vous trouverez des peintres amateurs pour vous accompagner sur des techniques basiques

dès 10 ans; les mineurs seront obligatoirement accompagnés d’un adulte.

sur inscription ici

atelier réservé aux adhérents de la Maison Citoyenne; adhésion ici

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 38 03 31 44 coordinatrice.mc44@gmail.com

English :

A workshop dedicated to creating your own role-playing miniature. Come and learn or perfect your art! Materials at your disposal and esteemed people to accompany you! Meet at the Maison Citoyenne in Sainte-Pazanne

