Peinture sur figurine Maison Citoyenne Sainte-Pazanne
Peinture sur figurine Maison Citoyenne Sainte-Pazanne samedi 7 février 2026.
Peinture sur figurine
Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 14:00:00
fin : 2026-02-07 17:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Un atelier dédié à la création de votre figurine de jeu de rôle. Venez-vous initier ou perfectionner votre art ! Matériel à disposition et personnes estimées et estimables pour vous accompagner ! Rendez-vous à la maison citoyenne de Sainte-Pazanne
Les sessions peinture seront l’occasion de découvrir la peinture sur figurine, avec l’ensemble du matériel mis à votre disposition.
Pratique
sur place vous trouverez des peintres amateurs pour vous accompagner sur des techniques basiques
dès 10 ans; les mineurs seront obligatoirement accompagnés d’un adulte.
sur inscription ici
atelier réservé aux adhérents de la Maison Citoyenne; adhésion ici
Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 38 03 31 44 coordinatrice.mc44@gmail.com
English :
A workshop dedicated to creating your own role-playing miniature. Come and learn or perfect your art! Materials at your disposal and esteemed people to accompany you! Meet at the Maison Citoyenne in Sainte-Pazanne
