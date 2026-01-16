Peinture sur galet Tence Espace Culturel Tence
Peinture sur galet Tence Espace Culturel Tence mardi 10 février 2026.
Peinture sur galet
Tence Espace Culturel 1 Rue du Collège Tence Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 14:00:00
fin : 2026-02-10 16:00:00
Date(s) :
2026-02-10 2026-02-23
Découvrez la peinture sur galet, une activité zen et créative ouverte à tous dès 8 ans. Plusieurs idées de décoration proposées sur le thème de l’hiver.
Ouvert à tous dès 6 ans.
.
Tence Espace Culturel 1 Rue du Collège Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 71 23 89 manon.dumas@live.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover pebble painting, a zen and creative activity open to everyone aged 8 and over. Several ideas for winter-themed decorations.
Open to everyone aged 6 and over.
L’événement Peinture sur galet Tence a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme du Haut-Lignon