Peinture sur galet Tence Espace Culturel Tence

Peinture sur galet

Tence Espace Culturel 1 Rue du Collège Tence Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-08 16:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Découvrez la peinture sur galet, une activité zen et créative ouverte à tous dès 8 ans. Plusieurs idées de décoration proposées sur le thème de l’hiver.

English :

Discover pebble painting, a zen and creative activity open to everyone aged 8 and over. Several winter-themed decoration ideas.

