Début : 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-08 12:00:00

2025-06-07

Le quai de la daurade vous ouvre ses portes pour la 22ème édition des Rendez-vous aux Jardins . Laissez vous inspirer par les mouvements du fleuve.

Face au panorama de la Garonne, participez à un atelier de dessin sur galet en compagnie de Nicolas Jaoul et Géraud Soulhiol. Tous deux artistes, ils développent un questionnement autour du dessin « sauvage ».

Bon à savoir

– Gratuit, dans la limite des places disponibles

– Réservation obligatoire

Retrouvez le programme complet sur le site internet: rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr .

Quai de la Daurade PORT DE LA DAURADE

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

The Quai de la Daurade opens its doors to you for the 22nd edition of « Rendez-vous aux Jardins ». Let yourself be inspired by the movements of the river.

German :

Der Quai de la daurade öffnet Ihnen seine Türen für die 22. Ausgabe der « Rendez-vous aux Jardins ». Lassen Sie sich von den Bewegungen des Flusses inspirieren.

Italiano :

Il Quai de la Daurade vi apre le porte per la 22a edizione del « Rendez-vous aux Jardins ». Lasciatevi ispirare dai movimenti del fiume.

Espanol :

El Quai de la Daurade le abre sus puertas para la 22ª edición del « Rendez-vous aux Jardins ». Déjese inspirar por los movimientos del río.

