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Peinture sur le thème de l’automne, Périscolaire, Albestroff

mardi 15 septembre 2026 · Périscolaire · Albestroff

Peinture sur le thème de l’automne, Périscolaire, Albestroff

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Lieu
Périscolaire
Adresse
Albestroff
Ville
57670 Albestroff
Département
Moselle
Tarif
Sur inscription

Peinture sur le thème de l’automne Mardi 15 septembre, 09h00 Périscolaire Moselle

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T09:00:00+02:00 – 2026-09-15T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-15T09:00:00+02:00 – 2026-09-15T11:00:00+02:00

Un espace cocooning et sécurisé est réservé aux plus petits avec des jeux sensoriels, hochets, livres, afin qu’ils profitent de l’espace de jeux en toute sécurité !

Périscolaire Albestroff Albestroff 57670 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@c-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]
Animation gratuite à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur parent ou de leur assistant maternel. Programme : Peinture sur le thème de l’automne.

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