Peinture sur le thème de l’automne, Périscolaire, Albestroff
mardi 15 septembre 2026 · Périscolaire · Albestroff
Informations pratiques
Peinture sur le thème de l’automne Mardi 15 septembre, 09h00 Périscolaire Moselle
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T09:00:00+02:00 – 2026-09-15T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-15T09:00:00+02:00 – 2026-09-15T11:00:00+02:00
Un espace cocooning et sécurisé est réservé aux plus petits avec des jeux sensoriels, hochets, livres, afin qu’ils profitent de l’espace de jeux en toute sécurité !
Périscolaire Albestroff Albestroff 57670 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@c-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]
Animation gratuite à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur parent ou de leur assistant maternel. Programme : Peinture sur le thème de l’automne.
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