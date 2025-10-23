Peinture sur rondin de bois Atelier Juniors dès 7 ans et Adultes Atelier / Boutique Jus de carotte Vichy

Peinture sur rondin de bois Atelier Juniors dès 7 ans et Adultes

Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

1h Juniors dès 7 ans et Adultes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 15:30:00

fin : 2025-10-23 16:30:00

Date(s) :

2025-10-23

Après avoir préparé ton support et ton dessin, réalise ton illustration en peinture. Avec les conseils et l’aide de Caroline, illustratrice jeunesse de Jus de carotte.

Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21 contact@jus-de-carotte.fr

English :

After preparing your support and your drawing, create your illustration in paint. With advice and help from Caroline, children’s illustrator of Jus de carotte.

German :

Nachdem du deine Unterlage und deine Zeichnung vorbereitet hast, gestalte deine Illustration in Malerei. Mit Rat und Hilfe von Caroline, der Jugendillustratorin von Jus de carotte.

Italiano :

Dopo aver preparato la base e il disegno, dipingete la vostra illustrazione. Con i consigli e l’aiuto di Caroline, illustratrice per bambini di Jus de carotte.

Espanol :

Después de preparar tu base y dibujar, pinta tu ilustración. Con los consejos y la ayuda de Caroline, ilustradora infantil de Jus de carotte.

