Peinture sur rondin de bois Atelier Juniors dès 7 ans et Adultes Atelier / Boutique Jus de carotte Vichy

jeudi 23 octobre 2025.
Peinture sur rondin de bois Atelier Juniors dès 7 ans et Adultes
Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy Allier
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
1h Juniors dès 7 ans et Adultes
Début : 2025-10-23 15:30:00
fin : 2025-10-23 16:30:00
2025-10-23
Après avoir préparé ton support et ton dessin, réalise ton illustration en peinture. Avec les conseils et l’aide de Caroline, illustratrice jeunesse de Jus de carotte.
Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21 contact@jus-de-carotte.fr
English :
After preparing your support and your drawing, create your illustration in paint. With advice and help from Caroline, children’s illustrator of Jus de carotte.
German :
Nachdem du deine Unterlage und deine Zeichnung vorbereitet hast, gestalte deine Illustration in Malerei. Mit Rat und Hilfe von Caroline, der Jugendillustratorin von Jus de carotte.
Italiano :
Dopo aver preparato la base e il disegno, dipingete la vostra illustrazione. Con i consigli e l’aiuto di Caroline, illustratrice per bambini di Jus de carotte.
Espanol :
Después de preparar tu base y dibujar, pinta tu ilustración. Con los consejos y la ayuda de Caroline, ilustradora infantil de Jus de carotte.
