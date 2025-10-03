Peinture sur soie Place du marché Argentan

Peinture sur soie Place du marché Argentan mercredi 4 février 2026.

Peinture sur soie

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 10:00:00

fin : 2026-02-17 11:30:00

Date(s) :

2026-02-04 2026-02-17 2026-03-11

Viens explorer la peinture sur soie et créer tes œuvres inspirées par l’univers graphique de Nine Hauchard ! De 6 à 11 ans. .

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67

English : Peinture sur soie

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Peinture sur soie Argentan a été mis à jour le 2025-10-03 par Terres d’Argentan Intercom