Peinture sur soie Place du marché Argentan
Peinture sur soie Place du marché Argentan samedi 7 février 2026.
Peinture sur soie
Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 12:00:00
Date(s) :
2026-02-07 2026-03-07
Découvrez la technique de la peinture sur soie et laissez-vous inspirer par l’univers graphique unique de l’artiste Nine Hauchard. À partir de 12 ans. .
Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67
English : Peinture sur soie
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Peinture sur soie Argentan a été mis à jour le 2025-10-13 par Terres d’Argentan Intercom