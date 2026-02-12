Peinture sur toile Collectif Souletin Mauléon-Licharre

Peinture sur toile

Collectif Souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

2026-02-18

L’atelier peinture sur toile revient à Mauléon.

Pascal Aguer et le Collectif souletin vous proposent un atelier peinture sur toile sur le thème des formes. Ouvert aux enfants à partir de 10 ans. Sur inscriptions. .

