Peinture sur toile Collectif Souletin Mauléon-Licharre mercredi 18 février 2026.
Collectif Souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
L’atelier peinture sur toile revient à Mauléon.
Pascal Aguer et le Collectif souletin vous proposent un atelier peinture sur toile sur le thème des formes. Ouvert aux enfants à partir de 10 ans. Sur inscriptions. .
Collectif Souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 79 53 64
