Peinture Tolérance Toujours – Flora Moscovici Ancien bâtiment des PTT (Postes, télégraphes et téléphones) Nantes 22 juin 2025 16:15

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-11 –

Gratuit : oui Tout public

Intervenant sur des supports variés, Flora Moscovici aborde la peinture dans un cheminement et une contemplation de l’environnement qui l’entoure. Caché au cœur de la ville, le bâtiment des PTT (Postes, télégraphes et téléphones) est livré à la fin des années 1920. Avec son décor en mosaïque, sa façade est l’un des rares témoignages de l’Art déco subsistant à Nantes. En écho à cet espace, Flora Moscovici réalise au sol une peinture qui dialogue avec les teintes de la façade et sa composition. Elle déploie, comme un tapis qui se déroulerait le long de la pente, un paysage pictural qui s’insère dans la géométrie des pavements tel un reflet de la mosaïque. Utilisant des peintures à base de chaux et de pigments, l’artiste compose de multiples mélanges afin de s’ancrer dans l’espace et d’amener des vibrations colorées et lumineuses. Conviant les visiteurs à marcher sur la couleur, Flora Moscovici les invite à déambuler pour découvrir cette œuvre aux multiples points de vue. La peinture évolue avec le temps, s’estompant avec l’usage et sous les effets du soleil, de la lune ou de la pluie. Marquée par la figure du cinéaste nantais Jacques Demy, l’artiste évoque son rapport aux lieux, entre « Lola » pour le quartier du port de Nantes et « Les Demoiselles de Rochefort » pour la transformation colorée de la ville. En arpentant la peinture devant ce bâtiment historique, les passants deviennent les acteurs de leur propre rêverie : ils transforment la ville pour produire un nouvel imaginaire. + Parcours de médiation tous les jours à 16h et à 17hRendez-vous Place Graslin (parcours incluant le cours Cambronne et la rue de l’Héronnière) – Durée : 20 à 30 min. sans réservation

