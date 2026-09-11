Peintures animalières Artannes-sur-Indre
vendredi 23 octobre 2026 · Artannes-sur-Indre
Informations pratiques
Artannes-sur-Indre
Peintures animalières
3 Allée des Glycines Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 15:00:00
fin : 2026-10-23 17:00:00
Date(s) :
2026-10-23
Peintures animalières
Le vendredi 23 octobre 2026 de 15h00 à 17h00
A partir de 10 ans, gratuit, sur réservation
Confectionnez une peinture animalière à l’aide de peintures végétales
Avis aux artistes ❗
Dans le cadre du festival Et si on en parlait ? proposé par la bibliothèque départementale, la médiathèque d’Artannes accueille l’association Couleurs Sauvages.
Plus besoin de pots de peinture, c’est dans le potager que vous trouverez les palettes de couleurs. Cette peinture végétale vous permettra de réaliser un portrait animalier à l’aquarelle. .
3 Allée des Glycines Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 49 13 09 mediatheque.artannes@tourainevalleedelindre.fr
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English :
Animal Paintings
Friday, October 23, 2026, from 3:00 p.m. to 5:00 p.m.
Ages 10 and up, free, reservations required
L’événement Peintures animalières Artannes-sur-Indre a été mis à jour le 2026-09-11 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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