Informations pratiques

Artannes-sur-Indre

Peintures animalières

3 Allée des Glycines Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 15:00:00

fin : 2026-10-23 17:00:00

Date(s) :

2026-10-23

Peintures animalières

Le vendredi 23 octobre 2026 de 15h00 à 17h00

A partir de 10 ans, gratuit, sur réservation

Confectionnez une peinture animalière à l’aide de peintures végétales

Avis aux artistes ❗

Dans le cadre du festival Et si on en parlait ? proposé par la bibliothèque départementale, la médiathèque d’Artannes accueille l’association Couleurs Sauvages.

Plus besoin de pots de peinture, c’est dans le potager que vous trouverez les palettes de couleurs. Cette peinture végétale vous permettra de réaliser un portrait animalier à l’aquarelle. .

3 Allée des Glycines Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 49 13 09 mediatheque.artannes@tourainevalleedelindre.fr

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English :

Animal Paintings

Friday, October 23, 2026, from 3:00 p.m. to 5:00 p.m.

Ages 10 and up, free, reservations required

L’événement Peintures animalières Artannes-sur-Indre a été mis à jour le 2026-09-11 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme