Peintures Christian Biard : un monde de lumières Centre de Loisirs Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné 15 et 16 novembre Entrée libre de 10h à 18h le samedi et le dimanche

Il dresse un regard nouveau sur le sens de la peinture avec la lumière en principale couleur. Il nous fait découvrir la part d’abstrait et d’impressionnisme qui peut exister dans ses tableaux inédits,

Christian Biard exprime **une peinture étonnante du paysage**. Partant d’une vision première, il peint **une magie de lumière atteignant le sublime**. Il réussit la fusion de ressentis d’un ici et d’un au-delà. Il ouvre la voie d’une peinture inédite où **l’ œuvre est construite d’intensité et d’éclats**. Son style redéfinit le sens de la peinture pour **faire de la lumière la principale couleur.** Sa vision esthétique apporte **un supplément d’âme à la peinture**. Ses tableaux sont **vibrants d’émotions et de beauté.**

_( Par A. Antolini – Editions des Musées et de la Culture – Europe )_

Lauréat **Talents des arts d’aujourd’hui 2024 – Artiste d’Excellence**

Lauréat du palmarès **Trophée des Arts et Styles 2025** – EDMC Europe

**Award Exhibition Finalist Waterscapes 2025** Fusion Art -LSA – N.M. USA

Académicien – Académie del Verbano – **Académie Gréci – Marin**o – Italie

Sociétaire de **Cesson – Art et poésie**

christian.biard23@gmail.com 0674966838

Centre de Loisirs Cesson-Sévigné Mail de Bourgchevreuil Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine